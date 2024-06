Ein Schritt, den Michael Tzschirner nur begrüßen kann. In den letzten drei Jahren hat der Informatiklehrer bereits ausgiebig Erfahrungen in der Medienkompetenzvermittlung in einem Pilotprojekt gesammelt und dabei die Tweens und Teens am Arnoldi-Gymnasium in Gotha im bewussten Umgang mit Handy und Internet geschult.

"Die Dinger kleben ja an den Händen von den Schülern heutzutage, sind ständig in Benutzung", beschreibt Michael Tzschirner das alltägliche Bild, dass sich ihm beim Blick über den Schulhof und in den Klassenräumen über alle Klassenstufen hinweg offenbart.

Deshalb sollten alle Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten aber auch Gefahren beim Surfen kennen lernen und wissen: "Welche Spuren hinterlässt eigentlich mein Handy auf irgendwelchen Websites bei irgendwelchen Anbietern, wenn ich mich da entsprechend bewege. Und da ist das Ziel, das Bewusstsein zu schärfen, dass die Kids datensparsam im Netz unterwegs sind", verdeutlicht Tzschirner.

Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir dieses Fach als eigenständiges Fach benötigen. Helmut Holter | Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport

Mit durchschnittlich 4 Stunden und 15 Minuten verbringen die 16- bis 19-Jährigen eine große Zeit des Tages am Smartphone, zeigt das Ergebnis der jährlichen JIM-Studie aus dem Jahr 2023.

Für einen bewussten Umgang braucht es Medienbildung, meint Thüringens Bildungsminister Helmut Holter: "Die Zeit hat es mit sich gebracht, dass wir Medienbildung und Informatik verstärkt und auch verpflichtend in den Schulen unterrichten müssen. Es geht darum, die verschiedenen Angebote, Software, Apps – also, was alles im Angebot ist, auch bedienen zu können. Aber es geht am Ende auch um Urteilsvermögen. Urteilsvermögen das, was mir der Computer anbietet, auch mit meinem Verstand bewerten zu können."

Bildrechte: MDR MEDIEN360G

Ein deutschlandweit einheitliches Konzept für Medienbildung im Lehrplan gibt es nicht, denn Bildung ist bekanntermaßen Ländersache: Es gäbe 16 Länder und damit auch 16 Konzepte, die alle sehr unterschiedlich seien, beschreibt Helmut Holter und sagt: "Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir dieses Fach als eigenständiges Fach benötigen, um an allen weiterführenden Schulen genau die Verpflichtung zu haben, an diesem Fach teilzunehmen."