In einer Befragung der Bertelsmann Stiftung gaben 84 Prozent der Deutschen an, dass sie Desinformation für ein großes oder sehr großes Problem für die Gesellschaft halten. Fast genau so viele sehen in Desinformation eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Christian P. Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig sieht das anders. Er sagt sogar, dass die breite Bevölkerung kaum mit Fake News in Kontakt kommt. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären?