Doch woher kommt dieser Trend, der für viele eine Wand aus Negativität, Respektlosigkeit und manifestierte Gewalt in den sozialen Netzwerken darstellt?

Diese Stimmungslage erforscht Marc Ziegele, Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Heinrich-​Heine-Universität Düsseldorf. Er sagt: "Man redet ja letztendlich in den letzten Jahren vor allem über Hass und Hetze, über Beleidigungen und Co. und schenkt den konstruktiven und den sachlichen Elementen in solchen Diskussionen wenig Aufmerksamkeit. Die gibt es aber." Nur würden sie oftmals überhört.

Das ist [...] ein Problem für unsere Demokratie. Prof. Dr. Marc Ziegele | Kommunikationswissenschaftler an der Heinrich-​Heine-Universität Düsseldorf

Und "das ist [...] ein Problem für unsere Demokratie, was man angehen sollte", betont der Kommunikationswissenschaftler und verdeutlicht: "Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass das Lesen von [...] respektlosen Beiträgen, Meinungen polarisieren kann. Also Leute, die davor eine Meinung haben, die werden in ihren Meinungen noch verhärteter, nachdem sie solche Kommentare gelesen haben und quasi noch kompromissloser gegenüber dem anderen Lager. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die eigentlich auf Kompromisse und Debatte ausgelegt ist, schon problematisch."