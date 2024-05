"Irgendwann ist bei mir so ein Knoten geplatzt und ich habe angefangen, all meine Sorgen und Ängste in die Kamera zu sprechen. Hab das nach einiger Überlegung veröffentlicht und zum ersten Mal ist was Wundervolles passiert. Ich habe Gleichgesinnte getroffen, die ich so lange gesucht habe", berichtet Kevin rückblickend.