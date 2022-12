Acht Jahre gibt es die Partnerschaft der Diakonie Thüringen schon. Im Schnitt schickt sie jedes Jahr 150 bis 200 Pakete nach Rumänien. Über eine befreundete Firma kommen die Pakete per Direkttransport dort an. Wer sich beteiligen möchte, kann ein Päckchen bis zum 9. Dezember im Harald-Kirchner-Haus der Diakonie in Bad Langensalza im Gärtnerweg 5 abgeben.

Die Angebote der Kleiderkammern in Sachsen nutzen vor allem Geflüchtete aus der Ukraine. Es kommen aber auch Menschen, die wegen steigender Kosten sparen müssen. Die Nachfrage in den Kleiderkammern des Deutschen Roten Kreuzes sei sehr unterschiedlich, erklärt Kai Kranich, DRK-Sprecher in Sachsen. In manche kämen weniger Menschen, in anderen habe sich die Nachfrage verdoppelt. In Dresden nimmt das Sozialkaufhaus des Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerks an drei Standorten in der Stadt auch Kleiderspenden entgegen. Seit März sei die Zahl der Kunden deutlich gestiegen, sagte Vorstand Martin Seidel. Gleichzeitig hätten aber auch die Spenden zugenommen. So stünden die Kunden jetzt nicht vor leeren Regalen. Die gestiegenen Energiekosten könnten aktuell durch Fördermittel und Mehreinnahmen gestemmt werden.