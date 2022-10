In Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Verfahren, um Lehrerinnen und Lehrer in die Schulen zu bringen. Professor Christian Reintjes von der Universität Osnabrück erklärt die erste Variante: "Bei dem Listenverfahren werden Listen auf der Landesebene erstellt und dann die Bewerberinnen und Bewerber auf die Schulen verteilt, dass ist also eine zentrale Steuerungsmöglichkeit, die die oberste Schulaufsicht ausübt."