Der Umweltorganisation Germanwatch zufolge führen in Deutschland vor allem die Treibhausgas-Emissionen zur Übernutzung. Doch auch der Rohstoffverbrauch müsse deutlich verringert werden. Der Politische Geschäftsführer von Germanwatch, Christoph Bals, verwies darauf, dass neben den jungen und nachfolgenden Generationen vor allem arme Menschen, insbesondere im globalen Süden, von den Folgen der Übernutzung betroffen seien. "Doch die haben am wenigsten zu dieser Krise beigetragen."

Der früheste Erdüberlastungstag weltweit war dieses Jahr nach Berechnungen des Global Footprint Network erneut in Katar, wo das Datum auf den 10. Februar fiel – dicht gefolgt von Luxemburg am 14. Februar. Im März haben unter anderem Australien, Bahrain, Belgien, Dänemark, Kanada und Kuwait so viele natürliche Rohstoffe aufgebraucht, wie die Ökosysteme des Planeten im ganzen Jahr erneuern können, hätten alle Menschen weltweit diesen Verbrauch. Dagegen fällt das Datum unter anderem in Indonesien, Ecuador und Jamaika erst in den Dezember. Für einige Länder gibt es keinen Erdüberlastungstag, darunter Kenia, Nepal und die Philippinen.