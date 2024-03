Bildrechte: MDR/Fraunhofer ISE

Bürgerprotest Kein Solarpark im vogtländischen Limbach

27. März 2024, 05:00 Uhr

So groß wie dreißig Fußballfelder sollte der Solarpark im vogtländischen Limbach werden. Die Arbeiten dazu hatten bereits angefangen. Doch nun wurde das Projekt gestoppt. Denn die Mehrzahl der Menschen in Limbach will keinen großen Solarpark vor der Haustür.