Jetzt sollen auf Empfehlung der "Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung" flächendeckend integrierte Notfallzentren (INZ) sowie integrierte Leitstellen (ILS) entstehen. Im Zentrum stehen dabei der Aufbau eines neuen Leitsystems für Notrufe und die Einrichtung so genannter integrierter Notfallzentren an mehr als 400 Krankenhäusern. Die Kommission war von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eingerichtet worden. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten in medizinischen Notfällen künftig schneller und effektiver zu versorgen.

Die nun vorgeschlagenen integrierten Leitstellen sollen rund um die Uhr erreichbar sein und als erste Anlaufstelle für alle Hilfesuchenden fungieren. Hilfesuchende, die sich in einem Notfall an den Rettungsdienst (112) oder an den kassenärztlichen Notdienst (116117) wenden, sollen durch die Leitstelle nach telefonischer oder telemedizinischer Ersteinschätzung an die für sie am besten geeignete Notfallstruktur verwiesen werden. Notaufnahmen in Krankenhäusern sollen so möglichst nur von Hilfesuchenden genutzt werden, die dies wirklich benötigen.