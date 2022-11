Menschen aus der Ukraine, die sich mit dem Status "vorübergehender Schutz" in Deutschland aufhalten, können dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zufolge in der Regel sofort eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Nur in sogenannten reglementierten Berufen – zum Beispiel im Gesundheitsbereich – ist ein Anerkennungsverfahren nötig.

Russland ist am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Seither haben Millionen Menschen ihr Land verlassen – es ist die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Hunderttausende sind mittlerweile nach Deutschland gekommen. Die ukrainische Regierung hat ins Ausland geflohene Landsleute aufgerufen, in diesem Winter wegen der schweren Schäden an der Infrastruktur vorerst nicht in die Heimat zurückzukehren. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk verwies zuletzt auf Stromausfälle wegen der russischen Angriffe. "Wir müssen den Winter überleben", sagte sie. Erst im Frühling sollten die Flüchtlinge zurückkehren.