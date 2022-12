Die Quoten für die Beschäftigung können etwa bei syrischen Zuwanderern je nach Bundesland mehr oder weniger stark variieren, wie die Statistik der Bundesagentur für Arbeit verdeutlicht. So waren für den Monat Mai dieses Jahres die Beschäftigungsquoten in Bayern und Baden-Württemberg im Vergleich zu den mitteldeutschen Quoten sechs bis zwölf Prozentpunkte höher.

"Bayern und Baden-Württemberg haben eine hohe Zunahme an Beschäftigung und dadurch eine viel größere Nachfrage nach Arbeitskräften. Weil diese Bundesländer auch mehr höher qualifizierte Zuwanderer anziehen, kann man dadurch gleichzeitig mehr niedrig qualifizierte in den Arbeitsmarkt integrieren", erläutert Migrationsexperte Wido Geis-Thöne. Zudem könne auch hier eine unterschiedlich lange Aufenthaltsdauer der Geflüchteten in den jeweiligen Bundesländern zu unterschiedlich hohen Quoten beitragen.

Wido Geis-Thöne ist Experte für demografische Entwicklungen und Zuwanderungsfragen am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Bildrechte: Wido Geis-Thöne

Abwanderung in andere Bundesländer

"Es war in der Vergangenheit immer so, dass Geflüchtete, wenn sie konnten, dorthin wanderten, wo Leute aus ihren Herkunftsländern leben. Konkret: eher nach Westdeutschland und eher in die Stadt", sagt Ökonom Wido Geis-Thöne. In den mitteldeutschen Ländern fehle auch eine breitere unterstützende Infrastruktur für ausländische Arbeitskräfte. Es gebe weniger Beschäftigte aus den Herkunftsregionen, die bei der Integration unterstützten und es gebe weniger Erfahrungen in den Unternehmen, wie Zuwanderer am besten integriert werden könnten, so der Experte. Eine Folge daraus könnte sein, dass in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr Geflüchtete leben, die aufgrund ihrer relativ kurzen Aufenthaltsdauer weniger gut im Arbeitsmarkt integriert sind.

Ausbildung von Geflüchteten zu Fachkräften