Der PEN Berlin organisiert eine Gesprächsreihe zu Demokratie und Meinungsfreiheit.

Zu den 37 Veranstaltungen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind prominente Gäste geladen.

Laut PEN-Berlin-Sprecherin Eva Menasse soll das Publikum dabei ausdrücklich mitdiskutieren.

Nur noch wenige Wochen sind es bis zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Der PEN Berlin will im Vorfeld der Wahlen mit den Menschen in den drei ostdeutschen Bundesländern ins Gespräch kommen und einen Austausch über Demokratie und Meinungsfreiheit ermöglichen. Deshalb lädt der Schriftstellerverband unter dem Titel "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen" zu insgesamt 37 Veranstaltungen ein, mit namhaften Gästen wie Publizist Navid Kermani, Kabarettist Florian Schröder, Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann oder den Schriftstellerinnen Paula Irmschler und Charlotte Gneuß.

Die Sprecherin vom PEN Berlin, Eva Menasse, sagte MDR KULTUR: "Wir reden in den letzten Jahren verstärkt übereinander und haben immer schon Vorannahmen darüber, was die einen oder die anderen denken. Die Ossis über die Wessis, die Jungen über die Alten, die auf dem Land über die in der Provinz Lebenden."

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Pool | Carsten Koall

Auftakt in Chemnitz mit Dirk Oschmann

Die Veranstaltungsreihe wolle dem entgegenwirken und dafür sorgen, dass die Menschen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg jeweils miteinander ins Gespräch kommen. Dazu sind Schriftstellerinnen, Publizisten, Kabarettisten aber auch Journalistinnen und Journalisten aus regionalen wie überregionalen Medien eingeladen. Ihr moderiertes Gespräch soll aber nur den Anlass für den Austausch mit dem Publikum bieten und erste Themen setzen. Das Publikum sei explizit aufgefordert, sich auch zu Wort zu melden, betont Menasse: Man wolle keinen "Frontalunterricht". Außerdem sollen die Gesprächspartner auf dem Podium "möglichst knackig zueinander" besetzt sein, so die Schriftstellerin.

Das ist bei der Auftaktveranstaltung am 5. August in Chemnitz bereits erkennbar: Im "Weltecho" diskutieren der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. Die Publizistin Bettina Baltschev, die auch für MDR KULTUR arbeitet, moderiert. Oschmann zeigt in seinem vieldiskutierten Bestseller "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" die Ungerechtigkeiten, Missstände und Ungleichgewichte im Verhältnis von West- und Ostdeutschland seit der Wende auf. Kowalczuk dagegen spricht sich gegen ein ostdeutsches "Opfernarrativ" aus.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Diskussionen um Meinungsfreiheit

Anlass für die Gesprächsreihe ist laut PEN Berlin neben den anstehenden Landtagswahlen auch die steigende Anzahl von Menschen, die das Gefühl haben, in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt zu sein. "Das Hauptproblem – und das sehen wir wirklich als ein demokratie-politisches Problem – ist, dass die Menschen zunehmend das Gefühl haben, dass sie nicht mehr frei sagen können, was sie denken. Das ist der Grund, warum wir reagieren wollen", so Eva Menasse.

Den Angaben von PEN Berlin zufolge ermittelte eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Allensbach im Jahr 2023 erstmals eine größere Zustimmung dafür, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei (44 Prozent), als für das Gegenteil, die Meinungsfreiheit sei gegeben (40 Prozent). Vor diesem Hintergrund will die Veranstaltungsreihe "das offene und auch das harte Gespräch" ermöglichen und "den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu äußern und vielleicht auch ein bisschen Luft rauszulassen", wie Schriftstellerin Eva Menasse erläuterte.

Nach dem Auftakt in Chemnitz finden in Sachsen unter anderem Veranstaltungen in Hoyerswerda, Plauen, Bautzen, Zwickau, Pirna oder Wurzen statt. Zu Gast sind dabei beispielsweise die Schriftstellerinnen Anne Rabe und Charlotte Gneuß, Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel oder Schriftsteller Ingo Schulze.

Prominente Gäste auch in Thüringen

Ab dem 20. August geht es dann weiter nach Thüringen. Dort sind Diskussionen unter anderem in Sonneberg, Suhl, Gera, Greiz oder Pößneck geplant, zu Gast sind etwa die Schriftstellerinnen Marion Brasch, Valerie Schönian, Daniela Danz und Thea Dorn oder die Publizisten Nikolaus Blome und Georg Restle. Zum Abschluss der Gesprächsreihe am 19. September im Waschhaus Potsdam spricht Eva Menasse mit der Schriftstellerin Monika Maron – denn in Brandenburg wird erst am 22. September gewählt.