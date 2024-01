Ein Jahr nach Bestseller Dirk Oschmann: Berichterstattung über den Osten "fairer, respektvoller und differenzierter"

09. Januar 2024, 10:10 Uhr

Vor knapp einem Jahr ist Dirk Oschmanns ist das Buch "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" erschienen. Der Leipziger Literaturwissenschaftler kritisiert in seiner Streitschrift die Stigmatisierung Ostdeutschlands und eine noch immer bestehende Ungleichheit zwischen Ost und West. Sein Sachbuch hat eine große öffentliche Resonanz erfahren und wurden viel diskutiert. Doch hat der Bestseller in der Gesellschaft gewirkt und zu Veränderungen in der Ost-West-Debatte geführt?