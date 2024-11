Bundesfamilienministerin Lisa Paus hatte ihren Entwurf des Gewalthilfegesetzes am 6. November im Bundestag vorgestellt – an dem Tag, als am Abend die Ampel-Koalition zerbrach. Mit dem Gesetz soll für Betroffene von häuslicher Gewalt ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung eingeführt werden. Damit sollen die Bundesländer verpflichtet werden, ein ausreichendes Netz an Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen sicherzustellen. Gleichzeitig will sich der Bund über zehn Jahre hinweg an den entstehenden Kosten beteiligen.