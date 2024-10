"Ich sag es mal so: Im sächsischen Vergleich ist das vermutlich ganz gut, im Bundesvergleich ziemlich schlecht," so Hampes Einschätzung. Sie sei seit 25 Jahren in dem Bereich tätig und dies sei die erste Konferenz in Leipzig dieser Art gewesen. "Wir müssen das Thema jetzt am Laufen halten und schauen, dass es nicht wieder in der Versenkung verschwindet. Der sächsische Fokus lag in den letzten Jahrzehnten auf der Prävention von häuslicher Gewalt. Nur leider waren dadurch andere Bereiche nicht im Fokus."