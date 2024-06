Vertrauliche Spurensicherung übernimmt die Krankenkasse

Sandras Verletzung war im Juni 2022. Damals gab es bereits ein Bundesgesetz für eine Spurensicherung ohne Anzeigepflicht. Die sogenannte "Vertrauliche Spurensicherung" wurde 2020 zu einer Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Betroffene von sexualisierter und häuslicher Gewalt sollen so die Möglichkeit erhalten, Spuren ohne Vorstellung bei der Polizei sichern zu lassen, um sie später – sollte es doch zur Anzeige kommen – in einem Verfahren nutzen zu können. Doch an der Umsetzung des Gesetzes hapert es. Auch in Mitteldeutschland gibt es nur wenige Krankenhäuser, die eine anonyme Spurensicherung anbieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eines davon ist das St. Elisabeth in Leipzig. Betroffene von sexualisierter Gewalt können sich in der Notaufnahme vorstellen. Gynäkologin Anita Mähner ist eine der Ärztinnen, die dafür rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Sie gibt Einblick in den Ablauf. "Wir beginnen mit einem Gespräch, um überhaupt aufzunehmen: Was ist passiert? Auch um abzuleiten: was könnten vielleicht Verletzungsmuster sein." Alle Aussagen werden von der Ärztin dokumentiert. "Im Anschluss erkläre ich der Patientin den Ablauf, dass wir uns Körperteil für Körperteil vortasten und dass ich dann eine gynäkologische Untersuchung durchführen würde."

Hilfeangebote für Betroffene von sexualisierter Gewalt

Das Hilfetelefon "Sexueller Missbrauch" unter der Telefonnummer 0800 22 55 530 (kostenfrei) ist eine Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet unter der Telefonnummer 116 016 (kostenfrei) rund um die Uhr, anonym und in 18 Sprachen Beratung und Vermittlung in das örtliche Hilfesystem an. Weitere Informationen unter hilfetelefon.de.

Betroffene gewinnen Zeit

Ein solches Prozedere kann bis zu drei Stunden dauern. Die Betroffene kann dabei jederzeit abbrechen. Die Spurensicherung selbst erfolgt mithilfe eines speziell für solche Situationen entwickelten Sets. Beweismittel wie Kleidungsstücke werden in zu versiegelnden Tüten gesichert. Jede Körperstelle, die in Kontakt mit dem Täter oder der Täterin gewesen sein könnte, wird zweimal auf DNA-Spuren abgestrichen. Alle Verletzungen werden in Dokumentationsbögen eingetragen und zusätzlich fotografiert. Archiviert werden die so gesicherten Beweise für ein Jahr von Bellis e.V., einem Verein, der Gewaltbetroffene unterstützt. Der große Vorteil für die Betroffenen: sie müssen nicht sofort zur Polizei gehen, sondern gewinnen Zeit, um sich eine Anzeige gründlich zu überlegen. Und niemand erfährt von der Untersuchung, auch nicht der Ehepartner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Anita Mähner zufolge kommen in die Notaufnahme des St. Elisabeth bisher hauptsächlich Frauen, die sexuelle Übergriffe in Clubs, auf Festivals oder Partys unter den Einfluss von K.O-Tropfen erlebt haben. Die Fachärztin rät: "Am besten ist es, wenn die Patientin es zügig nach der Tat es schafft, sich hier vorzustellen und nicht duschen geht vorher, auch die Kleidung nicht wechselt, damit einfach alle Spuren gesichert werden können."

