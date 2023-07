Zuvor hatte bereits die "Bild am Sonntag" ("BamS") über die 157.550 Fälle von Gewalt in Partnerschaften berichtet. Im Jahr 2021 waren es noch 144.044 Fälle gewesen, der Anstieg beträgt 9,4 Prozent. Etwa 80,1 Prozent der Opfer waren demnach Frauen. In 39,5 Prozent der Fälle ging die Gewalt demnach von ehemaligen Partnerinnen und Partnern aus, in 31,1 Prozent der Fälle von Ehepartnerinnen und Ehepartnern, in 29,1 Prozent der Fälle waren es Partnerinnen und Partner nichtehelicher Lebensgemeinschaften.