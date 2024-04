Abgesehen von diesen übergreifenden Trends wirken sich unterschiedliche Faktoren darauf aus, wie gut der oder die Einzelne im Homeoffice arbeiten kann. Zum Beispiel die Umgebung: Habe ich ein eigenes Zimmer oder arbeite ich am Küchentisch? Lenken mich Haustiere, Kinder, Mitbewohner ab? Auch Personenmerkmale spielen eine Rolle, sagt Martin Zeschke: Wie viel Vermischung von Arbeit und Privatleben tut mir gut?

Zeschke erklärt: "Also es gibt zum Beispiel diejenigen, die morgens direkt im Bett schon anfangen zu arbeiten. Das ist eine ganz andere mentale Einstellung darauf, dass ich jetzt arbeite, als wenn ich zum Beispiel mich morgens fertigmache, zurechtmache, frühstücke und mich dann zum Beispiel aufs Fahrrad setze oder in die Straßenbahn setze, um zur Arbeit zu fahren. Und da wirklich so eine klare Routine hab, die mir signalisiert, jetzt geht es zur Arbeit, und jetzt bin ich produktiv."