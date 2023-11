In vier weiteren Fällen hatte die Frau Drohbriefe an Schulleiter und Schulamt verschickt und diese aufgefordert, die Corona-Regeln zu beenden. Auch in diesen Briefen waren Schadensersatzforderungen an die Adressaten enthalten. Außerdem wird ihr zur Last gelegt, Polizisten beleidigt und in weiteren Fällen mit Briefen versucht zu haben, Polizeibeamte zu nötigen.