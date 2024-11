Intensivtäter Kriminologe hält Haftstrafen für kontraproduktiv

Wer Tatverdächtig ist, kann grundsätzlich sehr schnell in Haft kommen, dafür müssen aber einige Gründe vorliegen, sagt der Vorsitzende des Richterbunds in Sachsen-Anhalt, Christian Löffler. Ob die erfüllt sind, müsse immer im Einzelfall geprüft werden. "Haft ist eine einschneidende Maßnahme. Es muss daher zunächst ein dringender Tatverdacht vorliegen, weiterhin müssen die sogenannten Haftgründe vorliegen." Diese könnten beispielsweise Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr sein.

Beim Maßregelvollzug, also der Unterbringung von psychisch oder suchtkranken Straftätern, die als schuldunfähig gelten, verhält es sich ähnlich. Das Gericht muss ebenfalls feststellen, dass eine Gefahr für andere beziehungsweise eine Wiederholungsgefahr besteht. Diesen Freiheitsentzug anzuordnen ist nicht so einfach, erklärt Holger Pröbstel. "Da brauchen sie in der Regel auch psychiatrische Gutachten in der Hauptverhandlung für – das macht man nicht mit der linken Hand."