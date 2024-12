MDR AKTUELL: Herr Asbrock, wie weit klaffen Kriminalitätsstatistik und die von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommene Kriminalität auseinander?

Frank Asbrock: Die polizeiliche Kriminalstatistik und die Wahrnehmung, ob es sicherer oder unsicherer wird in Deutschland, geht nicht grundsätzlich einher. Wenn Sie in Umfragen Personen danach fragen, wie sich die Kriminalität entwickelt, ob es sicherer oder unsicherer in Deutschland geworden ist, da sagt der weitaus größte Teil in den letzten Jahren, es ist unsicherer geworden.

Bildrechte: Technische Universität Chemnitz/ Jacob Müller Das widerspricht der Beobachtung, dass die registrierte Kriminalität, also das, was sich in der Polizeilichen Kriminalstatistik abbildet, was der Polizei gemeldet wird, seit Jahrzehnten rückläufig ist. Grundsätzlich gibt es immer wieder Schwankungen, es gibt immer wieder Anstiege, auch aktuell. Aber grundsätzlich hat die Gesamtkriminalität – und auch in vielen spezifischen Bereichen – in den letzten 20, 30 Jahren abgenommen.

Zur Person: Frank Asbrock Sozialpsychologe Frank Asbrock leitet seit 2019 das Zentrums für Kriminologische Forschung Sachsen an der Technischen Universität in Chemnitz. Davor war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter der AG Sozialpsychologie und Post-doc-Stipendiat im Graduiertenkolleg "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" an der Philipps-Universität Marburg. Er hat in Bielefeld und Jena Psychologie und Sozialpsychologie studiert.

Also man kann sagen, dass Deutschland entgegen dem Gefühl vieler sicherer geworden ist?

Tatsächlich ist Deutschland sicherer geworden, was diese registrierte Kriminalität angeht. Und das ist so ein bisschen das Problem von der polizeilichen Kriminalstatistik, weil sie nur einen Teil der Kriminalität angibt. Sie zeigt uns nur das, was der Polizei gemeldet, was zur Anzeige gebracht wurde, was ermittelt wird. Aber es gibt ja noch die Kriminalität darüber hinaus, die nicht registriert wird, die nicht gesehen wird, das sogenannte Dunkelfeld. Wie groß dieses Dunkelfeld ist, das kann man durch kriminologische, sozialwissenschaftliche Studien abschätzen.

Würde sich der Befund durch Dunkelfeld-Studien komplett ändern?

Nein, das würde es nicht. Auch Dunkelfeld-Studien sprechen dafür, dass die Kriminalität abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Und auch hier sehen wir teilweise parallele Entwicklung zu dem, was wir aus dem Hellfeld kennen. Aber teilweise gibt es auch Unterschiede, sodass es immer wichtig ist, sich nicht nur auf eine Datenquelle zu berufen, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie es mit der Kriminalität insgesamt bestellt ist.