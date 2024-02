Babboe wird außerdem vorgeworfen, zahlreiche Kunden-Meldungen über Rahmenbrüche nicht an die Kontrollbehörde weitergeleitet und auch selbst keine Untersuchungen der Ursachen durchgeführt zu haben. Deshalb gilt seit Donnerstag der Verkaufsstopp in den Niederlanden, den Babboe selbst am Freitag auch in Deutschland umgesetzt hat. Das bestätigte Thorsten Kamin vom unter anderem in Leipzig, Erfurt und Chemnitz ansässigen Fahrradhändler Lucky Bike dem MDR.