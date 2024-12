Ralph Ghadban: Noch nicht. Aber für alles gibt es einen Anfang und wir haben hier eine neue Variante, aber die ist nicht besonders erstaunlich. Ich meine, wenn man seine Vita betrachtet und die Ereignisse, die geschehen sind, muss man drei Punkte erwähnen, die vielleicht seine Handlungen erklären können. Erst mal seine Geschichte. Er ist in zweierlei Weise ein Oppositioneller. Er ist ein Schiit aus Saudi-Arabien. Die Schiiten dort stehen schon immer ziemlich unter Druck. Mit der neuen Regierung unter Mohammed bin Salman ist der Druck weniger geworden. Aber die Grundhaltung hat sich nicht wesentlich geändert. Zweitens gibt es eine Opposition in Saudi Arabien, die sich im Austritt aus dem Islam manifestiert. Diese Strömung ist in Saudi Arabien, am Golf und in den islamischen Ländern ziemlich bedeutend, wird hier im Westen aber nicht erwähnt. Als er 2006 nach Deutschland kam, hat er sich sozusagen geoutet, dass er in dieser Richtung tätig war. Er wollte hier offen gegen Saudi Arabien vorgehen.