Doch zu viel Wild im Wald könnte dieses Projekt laut Reckleben in den nächsten Jahren gefährden. Das Rotwild frisst die jungen Pflanzen, erklärt er. Rehböcke würden den Bast ihrer Gehörne an der Rinde abreiben und die Bäume damit nachhaltig schädigen. Zäune und Plastikumhüllung zum Schutz vor Wildtierschäden sind für Reckleben nur in Einzelfällen eine Option.

Stattdessen fordert der Forstbetriebsleiter eine intensivere Bejagung mittels Bewegungsjagden. Reckleben sagt: "Bei der Einzeljagd von Rotwild kommt eine erhebliche Unruhe in den Wald, weil hundert Jäger jeden Abend irgendwo sitzen und nichts schießen. Dagegen wird bei diesen Stöberjagden, also Jagden mit langsam jagenden Hunden, das Wild in Bewegung gehalten." Dabei werde das Wild häufiger sichtbar und mit einem stärkeren Eingriff könne man "mehr Strecke machen", so Reckleben. "Dadurch hat das Wild insgesamt mehr Ruhe."