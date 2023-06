Ja, bestätigt Martin Schulze, Statistiker bei der Kultusministerkonferenz: "Wenn man sich die Quote der Absolvierenden mit Hochschulreife als Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung für das Jahr 2021 betrachtet, dann sieht man in der Tat beispielsweise in Sachsen, dass die Quote mit 38,1 Prozent leicht unter dem deutschen Durchschnittswert von 39,8 Prozent liegt."