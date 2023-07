In Sachsen liegt der Eigenanteil den Ersatzkassen zufolge bei durchschnittlich 2.387 Euro. Auch hier sind die Zuzahlungen der Auswertung zufolge innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen. In Thüringen waren zum 1. Juli 2.248 Euro für einen Heim-Platz im ersten Jahr fällig. Das waren 391 Euro mehr als im Vorjahr. In Sachsen-Anhalt kostet der Pflegeplatz im ersten Jahr im Schnitt 1.994 Euro. Er ist damit bundesweit am günstigsten.