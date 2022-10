Leipzig Europäische Public Value-Konferenz diskutiert über Vielfalt in den Medien

Die öffentlich-rechtlichen Medien haben einen Auftrag: informieren, einordnen und eine vielfältige Gesellschaft widerspiegeln. Doch das sehen bei Weitem nicht alle so, und die Anstalten hinterfragen sich auch immer wieder selbst. Sind sie vielfältig genug und was ist ihr Wert für die Gesellschaft? Im Englischen heißt das Public Value. Und über den wird derzeit in Leipzig diskutiert bei der zweiten "Europäischen Public Value-Konferenz".