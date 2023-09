Der Mann, der in Halle ein zwölfjähriges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Der 31-Jährige war nach MDR-Informationen zunächst von einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Halle vernommen worden. Ihm wird sexuellen Nötigung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Mitteldeutsche Zeitung hatte berichtet, dass der 31-jährige Deutsche am Donnerstag in Kassel in Hessen festgenommen worden sei.