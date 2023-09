Von außen dröhnen die Maschinen der Baustelle an der Berliner Straße in das Büro von Katharina Paproth. Die 38-Jährige ist Richterin am Sozialgericht in Leipzig. Sie entscheidet vor allem in Streitigkeiten über Sozialleistungen – also über Hartz IV oder inzwischen Bürgergeld. Oft geht es dabei um kleinere Beträge, doch für die Kläger ist es das Geld für die teils essentiellsten Dinge zum Leben.

Katharina Paproth muss als Richterin am Sozialgericht Leipzig jeden Tag hunderte Seiten lesen, Gutachten anfordern und Termine koordinieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Viele der Kläger müssen schon auch länger warten, als uns das lieb wäre", sagt Paproth, während sie an ihrem Computer sitzt. Neben ihr stapeln sich die zu bearbeitenden Akten. Die Richterin kann ein Urteil im Schnitt erst nach zwei bis drei Jahren fällen. Insgesamt sind alleine bei ihr noch 440 Fälle offen. Mit viel Mühe kann sie etwa 25 Verfahren pro Monat bearbeiten. Sie sieht kaum eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen.

"Ich würde sagen, dass alle Kollegen sich verpflichtet fühlen, richtige Urteile zu fällen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir keine Abstriche an der Qualität machen können", erklärt Paproth. Bei über 400 Verfahren könnten nicht alle auf einmal bearbeitet werden. Mit nur 200 Verfahren wäre das anders. "Dann könnte man viel mehr Verfahren zeitnah bearbeiten und die Qualität gleichzeitig hochhalten."

Viele Menschen halten Gerichte für überlastet

Auch Kläger sind mit der langen Wartezeit unzufrieden. Laut einer repräsentativen Befragung eines Rechtsschutzversicherers üben 80 Prozent der Bürger Kritik an der langen Verfahrensdauer an deutschen Gerichten. Drei Viertel halten zudem die Gerichte für überlastet.

An einem normalen Arbeitstag liest Richterin Paproth hunderte Seiten, beauftragt Gutachten und koordiniert Termine – mit Anwälten, Klägern und Behörden. An diesem Tag im September greift sie sich schließlich ihre Robe vom Kleiderständer. Im schwarzen Gewand läuft sie aus dem Büro in den Fahrstuhl und fährt einen Stock tiefer zu den Verhandlungsräumen. An zwei Wochen im Monat führt sie Verhandlungstage durch.

Man bekommt es eventuell nachbezahlt. Aber rückwirkend essen ist immer relativ schwierig. Jens Müller Rechtsanwalt

Im ersten Fall fordert der Kläger vom Jobcenter Leistungen für seine Ehefrau, die das Amt nicht gewähren will. An die Öffentlichkeit will er nicht gehen. MDR Investigativ erfährt aber, dass er fast drei Jahre auf diesen Termin gewartet hat.

Sein Anwalt Jens Müller ist die langen Wartezeiten am Gericht gewöhnt. Für seine Mandanten, sagt er, seien diese ein Problem, denn oft ginge es für sie um Essentielles: "Gerade in der Grundsicherung, da geht es um Essen und Trinken." Das Geld fehle im normal weiterlaufenden Leben. "Man bekommt es eventuell nachbezahlt. Aber rückwirkend essen ist immer relativ schwierig."

Lange Wartezeiten auch in Dresden und Magdeburg

Eine Ursache für die lange Wartezeit ist die Klagewelle, die etwa die Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 nach sich gezogen hat. Dieser Rückstau konnte bis heute nicht wieder abgebaut werden. Das Anfang 2023 neu eingeführte Bürgergeld spielt am Sozialgericht in Leipzig noch keine Rolle.

Doch nicht nur in Leipzig ist die lange Verfahrensdauer ein Problem. Aus Sachsen und Sachsen-Anhalt konnte MDR Investigativ Zahlen zur durchschnittlichen Verfahrensdauer im Bereich des früheren Hartz IV erhalten. Daraus geht hervor: Auch an anderen Sozialgerichten müssen Kläger zuweilen länger warten.

In Dresden und Halle fällt ein Urteil durchschnittlich nach über zwei Jahren. Am längsten ist die Wartedauer in Magdeburg. Dort dauert es im Schnitt über drei Jahre. Am kürzesten warten Kläger in Chemnitz. Hier beträgt die durchschnittliche Verfahrensdauer etwas über ein Jahr.