"Ich möchte, dass Sie mal drüber gucken und ausrechnen, ob das auch so ist", sagt Ute Krüger. Sie ist eine von rund 200 Betroffenen, die jede Woche zur Beratung kommen. In der Hand hält Krüger einen Brief vom Jobcenter. Ihr Sohn ist ausgezogen und arbeitet. Für die Familie hat sich so die Berechnungsgrundlage für Leistungen wie etwa das Wohngeld geändert.