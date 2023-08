Hilfe bei Anwältin Arnemann suchte etwa auch Klaus Bräunig aus der JVA in Diez in Rheinland-Pfalz. Im Gefängnis sitzt der Mann seit 53 Jahren. Er soll im April 1970 eine Ärztin und ihre Tochter in Mainz brutal ermordet haben. Auch in diesem Fall gab es keine Beweise, keinerlei Spuren von ihm am Tatort, keine Zeugen. Aber: Er gestand den Doppelmord, widerrief sein Geständnis. So ging das dreimal. In tagelangen Verhören ohne Anwalt.