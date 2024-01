Jan Pasemann vom Verband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt kritisiert, dass der Lokführer-Streik "weit über das übliche Maß" hinausgegangen ist. Mit der Intensität der Streiks habe die GDL viele Sympathien verspielt. "Sie hat den Firmen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt und in Deutschland einen Bärendienst erwiesen", so Pasemann.