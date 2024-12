Auch zwischen den Altersgruppen zeigten sich Leistungsunterschiede. Die immer noch insgesamt guten Testergebnisse in Deutschland seien vor allem auf die Leistungen der älteren Generation zwischen 55 und 64 Jahren zurückzuführen, sagte der OECD-Bildungsdirektor. In anderen Ländern, etwa in Singapur, hätten vor allem die Jüngeren besser abgeschnitten.



"Das war für uns die große Überraschung der Studie", so Schleicher. Als möglichen Grund nannte er den zunehmenden Kontakt mit der digitalen Welt: "Das Lesen in der digitalen Welt macht uns mehr zu Konsumenten als zu reflektierenden Menschen." Es gebe weniger Kontakt mit komplexen Texten und Aufgaben.