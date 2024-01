Deutschlandweit ermittelt die Studie bei den Kosten der Unterkunft im Vergleich zur Durchschnittsmiete Mehrkosten in Höhe von 700 Millionen Euro pro Jahr. Die Untersuchung kommt somit zu dem Schluss, dass der Staat in angespannten Wohnungsmärkten deutlich überhöhte Mieten für die Übernahme der Kosten der Unterkunft zahlt.

Die Wissenschaftler beziffern die Kosten von Bund und Ländern für den sozialen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren mit weniger als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Dementgegen stünden Sozialausgaben für die Unterstützung bedürftiger Menschen beim Wohnen in Höhe von 20 Milliarden Euro. Hiervon entfielen 15 Milliarden Euro auf die Kosten der Unterkunft, weitere fünf Milliarden Euro würden für das Wohngeld gezahlt. "Die Sozialausgaben fürs Wohnen sind damit achtmal so hoch wie die Förderung für den Neubau von Sozialwohnungen. Das ist ein deutliches Missverhältnis", meint Studeinleiter Günter. Der Staat müsse deshalb nun gegensteuern und "massiv in die Schaffung von deutlich mehr Sozialwohnungen" investieren. "Jede einmalige Förderung, durch die eine neue Sozialwohnung entsteht, erspart dem Staat erhebliche Summen, die er sonst auf Dauer für Mietzahlungen ausgeben müsste", sagt Günther.