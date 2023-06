Telefonische Krankschreibung soll dauerhaft möglich werden

Laut dem Zeitungsbericht sollen Ärzte bei Patientinnen und Patienten, die keine schweren Krankheitssymptome haben, die Arbeitsunfähigkeit nach einer telefonischen Beratung feststellen können. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte der DPA, man habe in der Corona-Pandemie mit entsprechenden Regelungen für akute Atemwegserkrankungen gute Erfahrungen gemacht. Diese sollten nun künftig auch auf andere akute Erkrankungen ausgeweitet werden.

Menschen, die sich bisher mit einem Schnupfen oder akuten Magen-Darm-Infekt nur wegen einer Krankschreibung in überfüllte Wartezimmer geschleppt haben, werde künftig unbürokratischer bereits am Telefon geholfen werden können. Lauterbach unterstrich, wer wolle, könne in solchen Fällen aber auch weiter zum Arzt gehen.