Auch der Betreiber von Nord Stream 2 will die Schäden an der Ostsee-Gaspipeline von einem Schiff aus begutachten. Das kündigte ein Sprecher der Nord Stream 2 AG in den "Badischen Neuesten Nachrichten" an. Zugleich äußerte er die Vermutung, dass eine Röhre der Pipeline funktionstüchig sei. Nur in der A-Röhre sei ein Druckabfall registriert worden. "Der Druck in der B-Röhre ist normal geblieben. Demnach ist sie intakt", zitiert die Zeitung den Sprecher.