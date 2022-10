Tuider zieht als Argument die Definition heran, die die britische Vegan Society in den 80er-Jahren prägte: "Die lautet, dass Veganismus soweit wie möglich und praktisch durchführbar alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit von Tieren vermeiden sollte. Es ist also nicht kategorisch geboten, wie man das aus anderen weltanschaulichen oder religionsethischen Konstrukten kennt. Es ist also etwas, was sehr pragmatisch ist und in unserer Lebenswelt verankert." Veganismus habe nicht mit dem Jenseits oder anderen höheren Sphären zu tun, sagt Tuider.