Laura musste auch in ihrem Leben ein paar Sachen umkrempeln. Durch den Magenballon hatte sie zwar weniger Hunger, doch noch immer ordentlich Appetit. Damit sie in schwachen Momenten nicht schnell etwas zum Naschen zur Hand hat, räumte sie ihre Küche aus. "Marzipan, Nudeln, Mehl, Linsen, Bohnen: Das kommt jetzt alles weg. Hätte früher nicht gedacht, dass ich mein Essen mal aus der Bude verbannen würde", sagte sie lachend, während sie alles in Kisten packt. Es blieben nur Gewürze und Kräuter. Weder Öl noch Salz durfte sie in die Shakes mischen.

"Diese ganzen Slogans, die man so hört: 'Riots, not Diets.', 'Pizza Rolls, not Gender Roles.' und 'It’s not you, it’s the Pants', fand ich früher auch immer gut", sagt sie. Das war mit leichtem Übergewicht okay. Doch dann kamen die Probleme.