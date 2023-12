Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Silvestersonntag bei einem Besuch im niedersächsischen Hochwassergebiet über die Lage informiert. Mit einem Helikopterrundflug verschaffte er sich einen Überblick. Dabei wurde er von Ministerpräsident Stephan Weil und Landesinnenministerin Daniela Behrens begleitet. Anschließend landeten die drei SPD-Politiker in Verden an der Aller, wo viele Häuser in den Fluten stehen.