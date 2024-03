Als wäre der Inhalt des kompletten Bodensees in den vergangenen 100 Jahren einmal in die Spree gekippt worden. Es geht dabei um ungefähr die Hälfte der langjährigen Wasserzufuhr jenes Flusses, der so friedlich aus drei Quellen im Lausitzer Bergland entspringt. Neben dem Bergwasser besteht die Spree aus sogenanntem Sümpfungswasser aus den Gebieten der Braunkohletagebaue, wie etwa Eichwalde, Nochten, Welzow-Süd und Jänschwalde. Seit rund 120 Jahren wird Wasser in die Spree gepumpt, um trocken an die Kohle zu kommen.