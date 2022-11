Die Stromkosten sind gestiegen, die Kosten für Nahrungsmittel, für Zutaten und ähnliches sind gestiegen. Das ist auch an uns nicht vorüber gegangen. Aber wir haben uns so wie für die Volksfeste, auch für die Weihnachtsmärkte fest auf die Fahne geschrieben, dass es Veranstaltung für Familien bleiben müssen. Insofern sind wir bemüht, diese Kosten nicht oder nur zum Teil durchzureichen. Es muss für alle erschwinglich bleiben.

Klar, ohne Beleuchtung kein Weihnachtsmarkt und keine heimeliche Stimmung. Diese Beleuchtung wird aber schon seit 10, 15 Jahren mit LEDs betrieben, schon weit vor der gesetzlichen Verpflichtung und so können wir sagen, dass der Stromverbrauch um etwa 90 Prozent gesunken ist. Darauf wollen wir uns aber nicht ausruhen. Die Schausteller versuchen, natürlich auch aus eigenem Interesse, an allen Stellschrauben zu drehen. Es werden zum Beispiel neue Geräte zum Erhitzen des Glühweins angeschafft, die schneller erhitzen und nicht so lange im Stand-By sind. Ähnliches gilt für Kochplatten und so weiter.