Zurzeit nicht – aber vielleicht ja bald? Thomas Bareiß, verkehrspolitischer Sprecher der Union im Bundestag, die derzeit in Umfragen vorne liegt, sagt: Mit der Union an der Macht muss es mehr Geld für den Ausbau des Schienenverkehrs geben. Das Deutschlandticket müsse aber auf den Prüfstand. "Ich glaube, dass wir die nächsten Jahre eher mehr Geld in Infrastruktur stecken müssen, so dass das Angebot vor Ort besser wird, die Taktung besser wird, die Verbindungen besser werden." Das sei es, was die Kunden auch wollten, nicht das günstigere Ticket, sondern vor allem, dass die Qualität verbessert werde, argumentiert Bareiß.