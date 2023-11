Holger Lengfeld: Sie haben völlig Recht: Menschen mit ähnlichen Merkmalen neigen auch dazu, sich wechselseitig zu unterstützen. Man nennt das in der Terminologie der Sozialwissenschaft "Bonding", im Sinne von Bonds, also Bindungen. Das Phänomen kennt man ja auch schon aus der Pubertät. Jugendliche mit ähnlichen Merkmalen finden zusammen. Da hat das allerdings einen besonderen Aspekt, nämlich den der Identitätsfindung. Jede Form von wechselseitiger Unterstützung, von Solidarität, setzt dieses Bonding voraus. Starkes Bonding birgt aber das Risiko, dass man weniger Austausch mit Personen hat, die anders sind als man selbst, dass man weniger Einblick in deren Lebensrealität hat, in deren Sichtweisen auf die Gesellschaft, in deren Probleme. Und damit geht eine ganze Reihe von Folgeproblemen einher: Etwa mangelnder Respekt für bestimmte Personen oder Gruppen oder Lebenslagen. Die fehlende Bereitschaft, zum Beispiel in der Demokratie, die Andersartigkeit von Wertvorstellungen anderer Personen auszuhalten.