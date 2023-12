Stromversorgung Nordthüringen als Endpunkt für neue Gleichstrom-Leitung im Gespräch

Im Rahmen dieser Konsultationen nimmt die Bundesnetzagentur noch bis zum 29. Januar 2024 Stellungnahmen zu beiden Varianten an. Parallel dazu bietet die Behörde am 7. und am 19. Dezember digitale Informationsveranstaltungen zum Entwurf ihres Umweltberichtes an, der die wahrscheinlichen Auswirkungen des Leitungsbaus dokumentiert.