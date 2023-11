Sie unterstützt Projekte, bei denen die örtliche Bevölkerung am Ausbau der erneuerbaren Energien partizipiert. Die wirtschaftliche Teilhabe sei nämlich ein wichtiger Faktor für den Rückhalt erneuerbarer Energien, so die Landesenergieagentur (LENA). Besonders niedrigschwellige Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung seien finanzielle Beteiligungen oder ein Bürgerstromtarif im Umfeld beispielsweise von Windkraftanlagen. Laut LENA gibt es über Projekte zur Bürgerbeteiligung keine vollständige Übersicht. Es gelte aber als sicher, dass es zumindest derzeit in Sachsen-Anhalt nur wenige laufende Projekte mit Bürgerstromangeboten oder Bürgerbeteiligungen gibt.

Bürgerenergie-Projekte in Sachsen-Anhalt

Ein Projekt ist zum Beispiel der Windpark Druiberg im Landkreis Harz. Seit Beginn dieses Jahres gibt es einen vergleichsweise günstigen Bürgerstromtarif, der für alle Haushalte in Dardesheim, Badersleben und Rohrsheim gilt. Der Arbeitspreis liegt bei 28 Cent, wenn der Jahresverbrauch für einen Haushalt nicht höher als 5.000 Kilowattstunden beträgt.

Die Genossenschaft "Landwirtschaftliches Unternehmen Tangeln" im Altmarkkreis Salzwedel bietet ihren Mitgliedern ganzjährig warmes Wasser und Heizwärme aus der Biogasanlage. Im Vergleich zur Wärmeversorgung mit einer Gasheizung zahlen Mitglieder etwa nur die Hälfte. Tangeln ist eines von drei Energiedörfern in Sachsen-Anhalt und wurde vor zwei Jahren als Energie-Kommune des Monats ausgezeichnet.

Energiewendeprojekt Stadt Südliches Anhalt

Ein Projekt, mit der die Energiewende im ländlichen Raum zusammen mit der dort lebenden Bevölkerung realisiert werden soll, wird zurzeit in der Einheitsgemeinde Stadt Südliches Anhalt umgesetzt. Diese besteht aus 24 Ortschaften mit 51 Dörfern, in denen rund 13.200 Einwohner leben. Damit dürfte dieses Energiewendeprojekt zu einem der größten im Land zählen. Der Umbau des Energiekonzeptes hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung beruht auf drei Säulen, erklärt der Ortsbürgermeister der Gemeinde Werdershausen Thorsten Breitschuh. Eine der Säulen ist die Bürgerbeteiligung durch eine Bürgerwindkraftanlage, eine weitere Säule ist der Bürgerstrom mit günstigen Konditionen und die dritte Säule ist die Wärmeversorgung aus Nahwärme-Netzen. Bildrechte: Andreas Manke

Bürgerbeteiligung durch Bürgerwindrad

Das Bürgerwindrad soll im Windpark Trebbichau realisiert werden. Dieser Windpark wird jetzt "repowert". Das heißt: Dieser wird durch Kraftwerkserneuerung mit leistungsfähigeren Windkrafträdern effizienter gemacht. Im Zuge dieses Repowering-Projektes soll für acht bis zehn Millionen Euro eine rund 250 Meter hohe Bürgerwindkraftanlage gebaut werden, die eine Leistung von 6 Megawatt hat und um die 15 Millionen Kilowattstunden liefert. Bürger können sich am Bau finanziell beteiligen und somit als Miteigentümer auftreten. Miteigentümer würden dann wie jeder andere Unternehmer vom Gewinn der Windkraftanlage profitieren, die diese Anlage erwirtschaften wird. Zur Realisierung des Projekts wurde 2020 eine GmbH gegründet und das Bebauungsplanverfahren beantragt, sodass voraussichtlich bis 2025 das Windrad gebaut werden kann, sagt Breitschuh. Bildrechte: Andreas Manke

Regionale Windkraftanlage mit Bürgerstromtarif

Bürgerstromtarif bedeutet, dass die Bürger das Recht bekommen, subventionierten Strom vom Windparkbetreiber vor Ort zu bekommen. Seit dem Jahr 2018 gab es in Teilflächen der Stadt Südliches Anhalt schon einen Bürgerstromtarif mit 24 Cent pro Kilowattstunde, der vom Betreiber eines Windparks vor Ort angeboten wurde, der damals "repowert" hat und mit dem günstigeren Stromtarif die Akzeptanz der Windräder bei der Bevölkerung erhöhen wollte, so Breitschuh. Mittlerweile gibt es für neun Euro pro Monat Grundpreis und einen Arbeitspreis von 26 Cent pro Kilowattstunde den Bürgerstromtarif für die gesamte Bevölkerung der Stadt Südliches Anhalt von Wörbzig bis nach Quellendorf.

Wärmeversorgung durch Nahwärme-Netze

Zukünftig hat jeder Haushalt die Möglichkeit, an ein Nahwärme-Netz angeschlossen zu werden. Die Stadt Südliches Anhalt hat bereits einen städtebaulichen Vertrag mit den Renergiewerken Fuhne und mit der ausführenden Firma GP Joule abgeschlossen, sagt Ortsbürgermeister Breitschuh. Demnach werden zehn neue Windkraftanlagen und 350 Hektar Freiflächen-Photovoltaik aufgebaut, um bis zum Jahr 2030 die 26 neu entstehenden Wärmenetze mit Energie versorgen zu können. Baustart soll im kommenden Frühjahr sein. Dann werden in etwa einem Meter Tiefe in jeder Straße und vor jedem Haus die Nahwärmeleitungen verlegt.

Andrea Behr von der Firma GP Joule spricht im Hinblick auf die Nahwärme-Netze von einem integrierten Energiesystem. Aus Wind und Sonne wird vor Ort Strom erzeugt, der große Luftwärmepumpen antreibt. Das erhitzte Wasser wird in großen Wärmespeichern zwischengespeichert. Über isolierte Großwasserleitungen kommt die Wärme dann direkt zu jedem Haushalt. Der Wärmepreis soll 11 Cent pro Kilowattstunde betragen und wird für 10 Jahre festgesetzt. Für bis zu 10 Meter Hausanschlussleitung fallen keine Anschlusskosten oder Grundgebühren an. Wartungs- und Reparaturkosten trägt die Betreibergesellschaft. Abgerechnet wird nur der tatsächliche Wärmeverbrauch, so Behr. Bildrechte: Andreas Manke

Vor- und Nachteile der Nahwärme-Netze