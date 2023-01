Prof. Blüher: Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Nachfrage in den Ländern, in denen Wegovy schon zugelassen ist, vor allen Dingen in den USA, so groß ist, dass man erstmal dort Versorgungssicherheit herstellen möchte, bevor man in andere Länder geht und dort den Markteintritt forciert. Außerdem gibt es Länder, in denen Wegovy frei erhältlich ist, ohne Rezept, jeder kann es kaufen. Dann ist dem Missbrauch sozusagen Tür und Tor geöffnet. Man muss allerdings klar sagen: Wegovy ist ein Medikament und gehört deswegen auch unter ärztliche Kontrolle. Denn jedes Medikament hat auch Nebenwirkungen. In Deutschland wird es Wegovy nur auf Rezept geben – allerdings nur für Selbstzahler.