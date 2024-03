In Coswig im Landkreis Wittenberg wird am Sonntag in einer Stichwahl entschieden, wer neuer Bürgermeister wird. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, treten für die SPD André Saage und der parteilose Kandidat Henry Niestroj gegeneinander an. Saage hatte im ersten Wahlgang vor drei Wochen 39,6 Prozent der Stimmen erhalten, Niestroj 30,2 Prozent. Rund 10.000 Coswiger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt wird zwischen 8 Uhr und 18 Uhr.