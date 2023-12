Die geplanten Streiks der Lokführer bei der Deutschen Bahn sollen maximal drei bis fünf Tage dauern. Das kündigte GDL-Chef Claus Weselsky in der "Rheinischen Post" an. Unbefristete Arbeitsniederlegungen seien mit Blick auf die Bahn-Kunden und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung.