Die Zahl der Beschäftigten stieg demnach in Artern auf 120 und soll weiter wachsen. So werden weitere Mitarbeiter gesucht. Im Vorjahr erklärte das Unternehmen, dass im Werk in Artern jeden Werktag rund 200.000 Pizzen hergestellt werden .

Das 2014 gegründete Unternehmen Gustavo Gusto GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Geretsried in Bayern hat 40 Millionen Euro in das Werk in Nordthüringen investiert. Sieben Millionen davon kamen vom Land. Das Werk wurde als zweiter Produktionsstandort im September 2022 eröffnet. Insgesamt beschäftigt Gustavo Gusto bundesweit derzeit 550 Mitarbeiter. Die Pizzen werden in Supermärkten oder Discountern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Onlinehandel verkauft.