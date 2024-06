In den Verhandlungen zur Plattformrichtlinie gab es im Ministerrat lange zwei Lager: Frankreich führte einen Block an Staaten an, der gegen Teile der Richtlinie war. Eine kleinere Gruppierung, angeführt von Spanien, hatte sich dafür ausgesprochen. Die deutsche Regierung enthielt sich durchgehend. Dieses Verhalten kam faktisch einer Blockade gleich, denn die Stimmen im Ministerrat sind nach Bevölkerungsanteil gewichtet. Die Richtlinie wurde letzten Endes nur vom Ministerrat angenommen, weil Griechenland und Estland überraschenderweise ihre Enthaltung aufgaben und für den Gesetzestext stimmten.



Für eine offizielle Einigung braucht es 55 Prozent der Mitgliedstaaten und 65 Prozent der durch die Staaten repräsentierten Bevölkerung. In Deutschland leben die meisten Menschen in der EU, im Jahr 2022 war es fast ein Fünftel der gesamten EU-Bevölkerung. Wenn sich das Land also enthält, wird es schwierig, die 65 Prozent der Bevölkerungsanteilstimmen zusammen zu bekommen. Das wog im Fall der Plattformrichtlinie besonders schwer, weil das zweitgrößte Land Frankreich sie ebenfalls nicht unterstützte. Deutschlands Enthaltung lässt sich auf die FDP zurückführen, die die Richtlinie innerhalb der Koalition blockiert hatte – entgegen der Position von Hubertus Heil selbst.



In Brüsseler Kreisen ist das Phänomen seit längerem als "German Vote" bekannt – schon aus Zeiten vor der Ampelregierung. Die Gründe haben mit der Europakoordinierung in Deutschland zu tun. Innerhalb der Bundesregierung gibt es Koordinierungsgremien, die die deutschen Positionen zu den jeweiligen EU-Verhandlungen im Ministerrat festlegen sollen. Sie werden vom Außen- und Wirtschaftsministerium gesteuert, teilweise auch vom Finanzministerium. Diese Abstimmung zwischen den häufig von verschiedenen Parteien geführten Ministerien ist so komplex, dass es der Bundesregierung oft schwerfällt, zu bestimmten EU-Themen überhaupt eine politische Linie zu entwickeln.